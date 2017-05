Minder Mobielen Centrale zoekt vrijwilligers

Olen - Wegens groeiend succes is de Minder Mobielen Centrale (MMC) dringend op zoek naar vrijwilligers want het aantal mensen die vervoersproblemen hebben, stijgt sterk. Dus méér vrijwilligers zijn heel erg nodig.

"Beschik je over een auto en wat vrije tijd? Voel je er wat voor om je in te zetten voor ouderen, zieken,... in Olen? Dan is de Minder Mobielen Centrale (MMC) misschien wat voor jou!", klinkt het wervend. De chauffeurs brengen klanten naar een vooraf afgesproken bestemming. Voor consultatie naar de dokter of het ziekenhuis, op bezoek in het rustoord, enz.

Grote voorwaarden zijn er niet. Enkele uurtjes vrij hebben en beschikken over een wagen. Het sociaal huis doet al de rest. De wagen is omnium verzekerd en de chauffeur oontvangt een onkostenvergoeding van 0,30 euro per kilometer.

Info: 014/24.86.02 of via nele.laenen@olen.be