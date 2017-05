Olen is klaar voor de toeristen

Olen - Met een streekmarkt en heel wat toeristische nieuwtjes is ook in Olen het toeristisch seizoen geopend. Tegelijk vonden de bezoekers in en rond het woonzorgcentrum De Notelaar tal van creatieve activiteiten die passen in de Week van de Amateurkunsten.

Er vielen uiteraard toeristische nieuwtjes te rapen. "Met de 6de editie van de Kartoenale fietszoektocht verken je de kleine wegen, vergeten en herontdekte paden en onvermoede sluipwegeltjes", meldt het lokale bestuur. "Ontdek langs het traject van de fietszoektocht ook de verfraaide windmolens met de cartoons van Musa Gumus en Fritsche Burkhard."

De volkscaféroute brengt de fietser langs de meest authentieke en charmante volkscafés in de regio van Lille, Vorselaar, Grobbendonk, Herentals en Olen. De fietsroute is gebundeld in een handige brochure en bevat kortingsbons om in de deelnemende zaken iets te drinken.