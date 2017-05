KFC Grobbendonk laat bedrijven voetballen

Grobbendonk - Op zaterdag 20 mei organiseert voetbalclub KFC Grobbendonk voor de 5de maal de DP-World Antwerp East BedrijvenVoetbalCup. Onder de vorm van een mini-voetbaltornooi op gras tracht KFC Grobbendonk de voetbalsport te promoten en tegelijkertijd een ontspannende, sportieve dag aan te bieden.

Vorig jaar namen 44 bedrijven deel en ook nu lopen de inschrijvingen weer lekker binnen. Deelnemen kan via de all-in formule in de Fight- of Fun-reeks. De bedrijven die een ploeg afvaardigen met al wat meer professionele en kwalitatieve capaciteiten, spelen in de Fight-reeks.

"In de namiddag is er ook nog een demo-wedstrijd van onze G-ploeg", melden de organisatoren. "Hiermee willen we onze G-sporters tijdens dit evenement nog eens extra in de picture stellen. KFC Grobbendonk is immers een club met het hart op de juiste plaats."

Niet alleen de deelnemende spelers komen aan hun trekken, maar ook de supporterende collega’s, familieleden en sympathisanten worden in de watten gelegd. Zo zijn er drank- en eetstandjes in de ruime sfeer- en verbroederingstent.