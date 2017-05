Rode Kruis is goed bezig

Grobbendonk / Vorselaar - De lokale afdeling Grobbendonk - Vorselaar van het Rode Kruis heeft er een druk werkjaar opzitten. Dat blijkt uit de cijfers die de vereniging recent publiceerde. " Met 1.715 vrijwillige uren bemanden we 62 EHBO-posten waar we 328 mensen verzorgd hebben", klinkt het.

De vrijwilligers volgden samen 431 uren opleiding en bijscholing. Ze zamelden 1.000 zakjes bloed in en het was voor 56 donoren hun eerste bloedgift. "22 dorpsgenoten volgden een initiatie EHBO, onze gratis EHBO-opleiding of leerden reanimeren. We bezorgden 7 andersvaliden en 8 kindjes uit kansarme groepen een deugddoende vakantie. Onze enthousiaste groep van vrijwilligers mocht ook 9 nieuwe leden verwelkomen', weet voorzitter Sven Vercammen. Momenteel loopt de jaarlijkse stickerverkoop.