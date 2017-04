Mgr. Donchelei wordt aangepakt in de vakantie

Vorselaar - Tijdens de paasvakantie heeft drinkwatermaatschappij Pidpa renovatiewerkzaamheden aan de waterleiding uitgevoerd in de Mgr. Donchelei. Bewust tijdens de vakantie want op schooldagen maken de meer dan 1.500 leerlingen van het KVRI volop gebruik van de straat.

Zodoende kunnen de geplande werken in de zomervakantie, heraanleg van de Mgr. Donchelei met nieuwe voetpaden en nieuwe parkeerstrook + een nieuwe veilige schooluitgang, vlot gebeuren. De technische dienst van de gemeente zal tijdens het bouwverlof in juli al zelf voorbereidende werken doen om er zo voor te zorgen dat het hele project afgerond is tegen 1 september.



Nog in de Mgr. Donchelei werd het huis van “Mil Fil”, naast de school, afgebroken. Daardoor kan er in de zomer een mooi, recht en breed voetpad worden aangelegd voor alle gebruikers, bewoners ebn schoolgaande kinderen. Er wordt bovendien extra parking aangelegd.