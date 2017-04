Armoede zoveel mogelijk uitsluiten

Olen - De Olense OCMW-voorzitter Leen Mertens (CD&V) heeft een intentieverklaring ondertekend die opgesteld werd door SPAAK. Dit letterwoord staat voor Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen en verenigt een viertal Kempense verenigingen die werken rond armoede.

Door het ondertekenen van de verklaring engageert het gemeentebestuur van Olen zich om de komende jaren de strijd tegen armoede aan te gaan.

In de nota wordt een reeks concrete werkpunten opgesomd zoals het stimuleren van kwetsbare ouders om deel te nemen aan een vormingsaanbod en het engagement om kansarme mensen in te schakelen in de werking van het lokaal dienstencentrum. Het voorzien van vervoer naar het sociaal restaurant en het organiseren van een Dag van de Armoede zijn enkele andere opties uit de lijst.