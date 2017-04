De Gladiolen geven bloed

Olen - Een vaste afspraak in de agenda van de Olense muziekfan en van menig muziekliefhebber ver daarbuiten, is het Olens muziekfestival Gladiolen dat sinds 2000 plaatsvindt tijdens het pinksterweekend. De ingrediënten voor deze zeer te smaken cocktail: een topaffiche, 3 podia, een gratis straatfestival op zaterdagmiddag en een steengoede organisatie.

Op het festival waar over de twee dagen weer meer dan 16.000 bezoekers verwacht worden, staat onder meer het Rode Kruis -met een ploeg van een 20-tal hulpverleners- in voor de veiligheid van deze mensen. En hun aanwezigheid op en naast het festivalterrein is niet overbodig. Zo deden ze tijdens de vorige editie een 75-tal interventies.

Om deze goede samenwerking eens extra in de kijker te zetten, kwamen de bestuursleden van Gladiolen vanavond naar de bloedinzameling in Onze-Lieve-Vrouw Olen. De organisatie telde 94 bloedafnames. 13 mensen doneerden voor de eerste maal bloed.