Herentals - De brandweer van Herentals werd zaterdagavond even over 21 uur gestuurd naar het Stationsplein waar een uitslaande brand werd gemeld op de derde verdieping van een appartementsgebouw.

Veel bleek er gelukkig niet aan de hand. Het ging een vuilbak op een terras, die om een nog onbekende reden vuur had gevat. Door via de Kapucijnenstraat aan te rijden, geraakte de brandweer met de ladder tot op het terras. Het brandje was vrij snel onder controle. De schade bleef beperkt.