Dronken huurder steekt eigen appartement in brand

Herentals - Een aangestoken brand richtte woensdagmiddag schade aan in een appartement in de Hikstraat. De bewoner, die eerder al veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten, zit in de cel en wordt vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Buren hadden gemerkt dat G.G. zijn appartement had verlaten en korte tijd later was er rookontwikkeling aan het raam van de flat van de man op de tweede verdieping. De hulpdiensten werden gealarmeerd.

“De toegangsdeur van het appartement was vast en die hebben we dus moeten forceren”, weet majoor Jan Peelaerts van de brandweerzone Kempen. “Eenmaal binnen bleek dat in de zithoek het meubilair in brand stond. De schuimproducten in de zittingen van die zetels zorgden voor een zwarte rookontwikkeling. We hebben eerst vakkundig geblust en dan de restanten via het raam naar beneden gegooid. Het appartement op zich was voor de rest zeer rommelig. Er stonden minstens vijf vuilzakken binnen gevuld met lege bierblikjes.”

Drankprobleem

Buren vreesden al dat G.G. wat te maken had met de brand in zijn flat. “Er zijn al veel langer problemen met de man”, zegt André Peeters, die het andere appartement op de tweede verdieping bewoont. “Hij heeft een drankprobleem en dat zorgt voor overlast. Vanmorgen is onze huisbazin nog langs geweest. G. mocht hier niet langer blijven en moest zijn appartement verlaten.”

Terwijl de brandweer inpakte, verscheen G.G. plots op het toneel, dronken. “Hij werd bestuurlijk aangehouden wegens dronkenschap”, zegt een woordvoerder van de lokale politie Neteland.