Grobbendonk - Het gemeentebestuur organiseert op zaterdag 8 april een infodag rond 'Grobbendonk en Bouwel in Beweging.' Iedereen, jong en oud, dik en dun, groot en klein is welkom in de kleine zaal van De Volle Vaart.

Hilde Leens (N-VA), schepen van sport, zal tijdens de voormiddag vanuit haar beroepservaring als kinesitherapeute, het nut van bewegen toelichten. Verder zal er een infostand zijn rond gezonde voeding.

Na de middag staat een wandeling van 7 km op het programma. Inschrijven is niet nodig. Start to Run zorgt voor een Gezonde Move voor sporters met wat ervaring die vanuit de Vaartkom vertrekken om de Vlaamse loopomloop Grobbendonk (in de PIDPA-bossen) te verkennen en terug te lopen naar de Vaartkom. De afstand van de Vlaamse loopomloop Grobbendonk is 5 km, met heen en terug lopen zal dit ongeveer 7 à 8 km zijn. Er is een gezamenlijke opwarming voorzien.

Meer info op www.grobbendonk.be