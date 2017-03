Ferre Smeets en Sion Van De Velde zijn Vlaanderens grootste STEM-talenten

Vorselaar - Ferre Smeets (1e jaar SO) van het Sint-Jan-Berchmanscollege uit Mol en Sion Van De Velde (2e jaar SO) van het Kardinaal van Roeyinstituut uit Vorselaar mogen zich gedurende één jaar de grootste technologietalenten in Vlaanderen noemen.

Zij wonnen op zaterdag de finale van de zevende editie van de Vlaamse STEM Olympiade. Ferre en Sion waren de besten in deze technologietoets met vier engineeringopdrachten en wonnen elk de hoofdprijs ter waarde van 750 euro. Aan de Olympiade namen in twee rondes liefst 23.332 jongeren deel.

“Met de STEM Olympiade willen we jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs laten ervaren hoe boeiend technologie is. STEM-acties als deze Olympiade zijn absoluut nodig”, vindt Peter Demunck, Algemeen Directeur van Agoria Vlaanderen