Luc Lauwereys kopman voor CD&V

Vorselaar - Luc Lauwereys werd unaniem door CD&V Vorselaar als lijsttrekker voor de verkiezingen van 2018 aangeduid. Luc is met deze aanduiding niet aan zijn politiek proefstuk toe.

Marijke Verhavert, voorzitter van CD&V Vorselaar, is blij met het vertrouwen dat Luc van het bestuur krijgt: “Luc kent Vorselaar van binnen en van buiten. Hij is een teamspeler die erg begaan is met onze gemeente. Hij werkt op basis van goede dossierkennis en blijft altijd het beste van zichzelf geven, ook in moeilijke omstandigheden. Hij heeft vorig jaar zijn bedrijf uitgebreid en is zich ondertussen deskundig blijven inzetten als gemeenteraadslid vanuit de oppositie."