Dienst toerisme zoekt vrijwilligers

Grobbendonk - Het gemeentebestuur van Grobbendonk is op zoek naar vrijwilligers voor het onthaal van de dienst toerisme. Die staan in voor de ontvangst van bezoekers en begeleiden die in hun zoektocht naar informatie.

De geknipte kandidaat is iemand die vlot Nederlands praat en die verantwoordelijkheid neemt. Hij of zijn kan zich tussen april en oktober 2017 vrijmaken op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Afhankelijk van het aantal kandidaten worden de vrijwilligers één of meerdere malen per maand ingezet. Plaats van het vrijwilligerswerk is Astridplein 3 in Grobbendonk. Als vrijwilliger ben je verzekerd via vzw Briljante Kempen en ontvang je een vrijwilligersvergoeding. Info: Ellen Van de Velde, 0474/44.06.84, ellen@kempenskarakter.be