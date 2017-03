Herenthout - De herstellingswerken aan de kerk van Herenthout zitten er bijna op. Op zaterdag 1 april om 14.00 uur heropent bisschop Johan Bonny de gerestaureerde parochiekerk.

Er staat een eucharistieviering van en voor de parochiegemeenschap op het programma. Na de viering is er een receptie in de kerk. Iedereen is van harte welkom.