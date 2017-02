Grobbendonk - Op de Heidelaan in Grobbendonk heeft een bestuurder de controle over zijn voertuig verloren en is hij vervolgens in de gracht gereden. De bestuurder raakte niet gewond.

Helemaal zonder kleerscheuren komt de man er niet vanaf want de lokale politie Neteland stelde vast dat betrokkene iets te diep in het glad had gekeken. De auto moest getakeld worden.