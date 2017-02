Mijn Droompeloton komt naar Kempisch Wielermuseum

Grobbendonk - Suske Verhaegen van het Kempisch Wielermuseum aan het Astridplein in Grobbendonk, kondigt met trots de komst van ‘Mijn Droompeloton’ aan op donderdag 16 februari.

Mijn Droompeloton is een unieke expositie van kartonnen sculpturen van wielerlegendes, van Tom Boonen over Rik van Looy tot Peter Sagan. Bedenker en maker van deze originele collectie is beeldend kunstenaar Jef Sterckx. Hij ging aan de slag met verpakkingsdozen van fietsen die hij in Antwerpse fietsenwinkels ophaalde. Met een figuurzaag sneed Jef het peloton uit het karton en bewerkte het met ijzer tot samenhangende beelden. Met houtskool, inkt en verf bracht hij de renners tot leven.

Jef Sterckx combineert in deze tentoonstelling zijn talent met zijn passie voor de wielersport. En waar kan deze beter voorgesteld worden dan in het Kempens Wielermuseum, dé plek bij uitstek waar het verhaal verteld wordt van de grootste wielrenners aller tijden.

De expositie start op 16 februari om 14.00 uur en is gedurende 6 weken gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het museum.