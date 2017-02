De Draa Oeëre op het gemeentehuis

Olen - De leden van de carnavalvereniging De Draa Oeëre leven toe naar zaterdag 25 februari, de dag waarop in de zaal De Vrede in Sint-Jozef Olen De Dolle Nacht wordt gevierd.

Het carnavalgebeuren werd afgetrapt met een ontvangst van de carnavalisten op het gemeentehuis van Olen. Prinses Heidi I kreeg er de sleutel van de gemeente uit handen van schepen Marc Verhulst (O1). De gemeente beloofde ook nog wat te doen aan het podium in de zaal De Vrede dat in slechte staat is. Zo zal niemand tijdens het feest er doorheen zakken.