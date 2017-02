Foto's brengen Stoeters in de sfeer

Herenthout - Wie niet kan wachten om te genieten van het carnaval in Herenthout kan alvast een bezoekje brengen aan de Sint-Gummaruskapel in Herenthout. Daar loopt momenteel een fototentoonstelling over de stoet. De beelden worden aangevuld met diverse knipsels uit dag- en weekbladen.

De organisatoren focussen deze keer op de laatste decennia zodat ook de jongere stoeters op zoek kunnen gaan naar zichzelf. Eén van de blikvangers op de tentoonstelling is een haast verkoold geldkistje. Een relikwie dat overgebleven is na de alles verwoestende brand in het kledingmagazijn vorige eeuw.

De tentoonstelling kan bezocht worden op zaterdag van 14 tot 20 uur en op zondag van 11 tot 20 uur. Op de stoetdagen is de tentoonstelling niet toegankelijk.