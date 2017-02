Tweede verkoopronde verkaveling Van de Wervelaan

Vorselaar - De intercommunale IOK verkoopt bouwkavels in de nieuwe verkaveling aan de Van de Wervelaan. Tijdens de eerste ronde einde 2016 werden er 22 van de 30 beschikbare gronden toegewezen. Eind februari wordt daarom een nieuwe toewijs van de 8 overgebleven bouwgronden georganiseerd.

De inschrijvingsperiode loopt nog tot 10 februari. Alle voorwaarden, verplichtingen en prijzen kan men raadplegen op de website van IOK www.iok.be/vandewervelaan

De verkoopavond is voorzien op 20 februari om 18 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (via ceremoniële ingang). De toewijs gebeurt via loting. Het moment van inschrijving is dus minder van belang. Naast de voorwaarden die IOK oplegt, wordt er voorrang verleend aan inwoners van de gemeente Vorselaar.