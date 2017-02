Gerechtelijk onderzoek aan hoeve

Lille - Politie en parket zijn zaterdagavond afgestapt op een hoeve langs Rooien in Gierle (Lille). Het onderzoek volgt op feiten die er zich in de vooravond hebben afgespeeld.

Het is momenteel niet bekend wat er is gebeurd. Bij het parket in Turnhout was niemand beschikbaar voor commentaar. De brandweer werd in de loop van de avond gevraagd om vlakbij de stallingen een slachtoffertent te komen plaatsen. Het oproepen van de lijkwagen van de gerechtelijke diensten doet vermoeden dat er dodelijk slachtoffer is gevallen.

In de loop van zondag wordt meer duidelijkheid verwacht.