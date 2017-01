Raap Herenthout schoon op 11 maart

Herenthout - De gemeente Herenthout organiseert ook dit jaar een zwerfvuilactie samen met de zwerfvuilpeters en -meters. Om Herenthout weer schoon te rapen zijn er veel helpende handen nodig. Afspraak op 11 maart.

Je kan zowel als vereniging als in je eentje deelnemen. "We verzamelen om 8.45 uur in de gemeentelijke feestzaal, waar je kan aanduiden welke straten of pleintjes je wil doen", klinkt het op de gemeentelijke milieudienst. "Je krijgt er ook de nodige vuilniszakken, grijpstokken, handschoenen en een fluo hesje. Om 9.00 uur gaat iedereen aan de slag. We sluiten ‘s middags de zwerfvuilactie af met een hapje en een drankje in de feestzaal." Wie wil deelnemen laat van zich horen via 014/50.78.44.