Werken aan brug E313 liggen voor op schema, wél nog een hele tijd aanschuiven

Grobbendonk - De werken aan de spoorwegbrug onder de E313 in Grobbendonk zitten voor op schema. Voor het plaatsen van 11 betonnen brugleggers was 24 uur uitgetrokken. Rond 10.30 uur vanochtend lagen evenwel al 8 van de 11 betonnen balken op hun plaats.

"Het ziet er dus naar uit dat we de snelweg vroeger opnieuw kunnen open stellen dan de 2 uur zondagochtend in de oorspronkelijke planning, Maar momenteel is het nog iets te vroeg om er een concreet uur op te kleven', zegt Jef Schoenmaekers van AWV Antwerpen. Na het plaatsen van de betonnen leggers moeten de grote kranen nog worden afgebroken. Er wordt gemikt op de vooravond.

Naar Antwerpen? Op de afgesloten #E313 schuif je nu al halfuur bij afrit Herentals-Oost. Ook op de omleiding wordt het druk. Blijf daar weg! pic.twitter.com/kb1tX4SJNi — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 21 januari 2017

Ondertussen is het op de snelweg en op de omleidingsweg een stuk drukker geworden. In de file op de E313 richting Antwerpen zijn de problemen het grootst en is het momenteel zo'n half uurtje aanschuiven. In de richting van Hasselt zijn er minder problemen. Op de lokale wegen houdt de politie Neteland de verkeersstroom in beweging.

Bekijk hier de omleiding: