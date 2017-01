E313 gaat straks dicht in Grobbendonk

Grobbendonk - Vannacht rond 2 uur wordt de E313, ter hoogte van de werken aan de snelwegbrug over de spoorlijn Lier-Herentals in Grobbendonk, volledig afgesloten in beide richtingen. Het tijdelijk afsluiten van de snelweg is nodig voor het aanvoeren en plaatsen van brugliggers.

Zowel het verkeer richting Antwerpen als richting Hasselt wordt gedurende 24 uur omgeleid via de calamiteitenroutes en de E34. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten zware hinder en raden iedereen aan om morgen de E313 te mijden en niet-noodzakelijke verplaatsingen via deze route indien mogelijk uit te stellen.

Concreet zal al het verkeer in de richting van Hasselt de snelweg moet verlaten via de afrit Herentals-West (Grobbendonk), om dan via de N13 en de Herentalse ringlaan naar de oprit Herentals-Oost in Olen te rijden. Voor wie richting Antwerpen wil, geldt precies de omgekeerde route.

Dat wil ook zeggen dat de oprit Herentals-Oost richting Antwerpen en de oprit Herentals-West richting Limburg gesloten zijn. Zowel de op- als afrit Herentals-Industrie richting Antwerpen gaat dicht, aan de overzijde is de oprit richting Hasselt wel gewoon open.

Tijdens de werken aan de brug is er tijdelijk ook geen treinverkeer mogelijk op de onderliggende spoorlijn Lier-Herentals. Het treinverkeer zal onderbroken zijn van zaterdag 21 januari 01u30 tot zondag 22 januari 18u00