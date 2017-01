BIN-berichten komen van nieuw nummer

Vorselaar / Olen / Herenthout / Herentals / Grobbendonk - De leden van de buurtinformatienetwerken in de politiezone Neteland hebben het misschien al gemerkt. Het nummer waarvan de BIN-berichten worden verstuurd is veranderd. Sinds begin dit jaar wordt er samengewerkt met BE-Alert.

"Met dit nieuwe systeem komt je eigen telefoonnummer voorafgegeaan door ‘033’ op je telefoonscherm als je een BIN-bericht ontvangt", melden de lokale besturen. "Dit kan verdacht overkomen omdat het landnummer van Frankrijk 033 is. Maar je moet je hier dus geen zorgen over maken."

"BE-Alert is een Franse firma en werkt daarom met de landcode 033. De BIN-berichten komen wel degelijk van onze politiezone. Naast het nieuwe nummer worden ook de berichten anders ingesproken. Vroeger spraken we zelf een bericht in dat rechtstreeks verspreid werd onder de BIN-leden. Via het systeem van BE-Alert geven we de berichten schriftelijk in. BE-Alert zet dan onze schriftelijke berichten om in automatische spraakberichten. Hierdoor is de kwaliteit van de berichten sterk verbeterd."