Voetbalclubs straks samen op het veld in rood en blauw

Olen - De voetbalclubs SK Achter Olen en KAC (Sint-Jozef) Olen smelten samen. Een naam heeft de gloednieuwe fusieclub nog niet. Supporters mogen online hun stem uitbrengen. Olen United is voorlopig een van de mogelijkheden.

De nieuwe club zal volgend seizoen starten in vierde provinciale. Dat is de reeks waarin SK Achter Olen nu speelt. KAC komt uit in derde provinciale, maar vierde wenkt. De clubkleuren worden wellicht rood en blauw. Rood verwijst naar SK, blauw naar KAC. SK Achter Olen is op zich ook al een fusieclub. Ze ontstond twee jaar geleden door het samengaan van AOVV en SK Hezewijk, een club die actief was in het grensgebied tussen Olen en Herentals. Om het plaatje helemaal compleet te maken: tot begin deze eeuw had Olen met FC Buul nog een officiële voetbalploeg. Straks zijn er nog twee want Linda Olen blijft actief in Olen-centrum.

Lees het hele verhaal maandag in Gazet van Antwerpen - Editie Kempen