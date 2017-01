Wandelen rond de molen van Bouwel

Grobbendonk - Op zondag 15 januari 2017 organiseert de toeristische dienst van de gemeente Grobbendonk samen met Kempens Karakter de jaarlijkse winterwandeling.

"Dit jaar maken we een prachtige wandeling in de schaduw van de houten windmolen van Bouwel", meldt de toeristische dienst. "Op het einde van de tocht kunnen de deelnemers een bezoek brengen aan de molen en zal de molenaar meer vertellen over de werking van de windmolen." De toeristische dienst trakteert op deze unieke plek met een lekkere versnapering en zorgt ook nog voor een leuke verrassing.



De wandeling vertrekt om 14.00 uur stipt aan sporthal De Molen, Molendreef 8 in Bouwel en kost € 2. De tocht is ongeveer 7 km lang en is niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.