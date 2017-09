pH7- Positief Hove kiest 'slimste mens van Hove'

Hove - De socioculturele vleugel van pH7- Positief Hove organiseert op vrijdag 13 oktober om 20 uur in zaal Da Capo voor de derde maal ‘De Slimste Mens van Hove’, een quiz ten voordele van de vzw U-turn Project Beyond Limits.

Project U-turn organiseert goedkope reizen naar verre en minder verre bestemmingen voor mensen met een fysieke beperking of een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

‘De Slimste Mens van Hove’ is een ludieke humorquiz voor ploegen van vier tot vijf personen. Het thema is opgedragen aan het goede doel: ‘Het leven is een feest en jij gooit de confetti’.

Uit de winnende ploegen wordt in een finaleronde ‘De Slimste Mens van Hove’ gekozen. Deelname: 20 euro per ploeg. Inschrijven via e-mail naar katia.devriendt@telenet.be.