Boechoutse jeugdverenigingen willen alcolholgebruik matigen

Boechout - Gisteren werd in Grand Café Sneppenbos aan het nieuwe sportpark in Boechout een alcoholcharter ondertekend door de jeugdverenigingen en het gemeentebestuur van Boechout. Hiermee engageren zij zich om het gebruik van alcohol tijdens jeugdactiviteiten – fuiven of andere evenementen – te matigen.

‘De jeugdverenigingen constateerden al enkele jaren dat jongeren meer en meer beginnen te drinken, zelfs van jonge leeftijd. Op een zeker moment hebben de verenigingen bij de jeugdraad aangeklopt en gevraagd om hierrond samen te werken", zegt schepen van Jeugd Els Augustinus.

Door de ondertekening van het charter engageren de zeven jeugdverenigingen van Boechout zich om dezelfde principes te hanteren bij evenementen.

Schepen Els Augustinus: ‘Enkele eenvoudige ingrepen zouden al voldoende kunnen zijn om het gedrag van jongeren te veranderen. Bijvoorbeeld het gebruik van verschillende kleurbandjes waarmee je de leeftijd van feestgangers kan controleren en kan zien wie wat mag drinken. Andere acties zijn het beperken van alcoholische dranken op evenementen waar duidelijk veel minderjarigen aanwezig zijn en een ruimere keuze aan niet-alcoholische dranken bij grote fuiven.’