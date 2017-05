Eindejaarstentoonstellingen kunstonderwijs op komst

Hove - De Gemeentelijke Kunstacademie organiseert binnenkort haar jaarlijkse eindejaarstentoonstellingen.

Op volgende momenten kan je de resultaten van de studenten bewonderen:

- tentoonstelling Gemeentelijke Kunstacademie met werk van leerlingen van 6 tot 18 jaar op 10 en 11 juni van 10 tot 17 uur in de lokalen van de A. Rodenbachschool, Onderwijsstraat 19;

- tentoonstelling met het werk van de studenten schilderkunst, tekenkunst, keramiek, textielkunst en fotografie op 17 en 18 juni van 10 tot 17 uur in De Markgraaf, zaal Da Capo, het Kostershuisje en de remise van het gemeentehuis.

Wie wil inschrijven kan vanaf 1 juni terecht in het secretariaat in De Markgraaf, Kapelstraat 8, tel. 03 454 32 30 of 0492 25 00 47, e-mail: dekunstacademie@hove.be.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen een inschrijvingsgeld van 65 of 42 EUR voor een heel schooljaar. Wie geboren is tussen 1993 en 1999 betaalt 129 EUR. Voor volwassenen vanaf 18 jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 307 of 129 EUR.