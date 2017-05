Fan van Hove vraagt de mening van alle Hovenaars

Hove - Oppositiekartel Fan van Hove trapt op 13 mei vanaf 15 u. zijn grote dorpsenquête af tijdens de pannenkoekenmobiel in de Vogeltjeswijk op het petanqueveldje in de Spreeuwenlaan.

Alle inwoners van Hove krijgen vanaf die dag de kans om via www.fanvanhove.be hun mening te geven over de levenskwaliteit in Hove en haar wijken aan de hand van 26 vragen.

“We maken zo werk van echte participatie. De Hovenaar maakt het rapport op van het huidige bestuur, maar we horen ook graag wat er in elke buurt prioriteit dient te krijgen. Als mensen hun stem laten horen, kunnen wij beter beleid maken.” zegt Wim Bollaert, voorzitter van Fan van Hove.

De enquête zal naast een digitale verspreiding ook deur aan deur worden afgenomen. Resultaten en beleidsvoorstellen worden eind 2017 verwacht.