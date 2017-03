Standplaatsen voor autodelen op komst

Boechout - Boechout wil zijn inwoners aanmoedigen om aan autodelen te doen. De mobiliteitsraad organiseert op 10 mei in de raadzaal van het gemeentehuis hierover een infoavond.

“Bij het inrichten van de laadpunten voor elektrische wagens gaan we rekening houden met het autodelen als er in de buurt een autodeelproject zou zijn”, zegt schepen Mik Renders (Groen). “We denken aan de parkeerplaatsen voor de Wigwam in Vremde. Daar is er concrete interesse van een groep inwoners. Ook een standplaats aan de stationsomgeving kan ideaal zijn, bv. voor de treinreizigers.”

Oppositiefractie N-VA interpelleerde over dit thema in de laatste gemeenteraad.