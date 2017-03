Hove - De gemeente Hove organiseert een infoavond over renovatie-audits. Die vindt plaats op maandag 8 mei om 20u in De Markgraaf

Voor de meeste inwoners is het een hele opdracht om de woning energiezuinig te maken. Met de renovatie-audit wil de gemeente Hove haar inwoners daarbij helpen.

Tijdens een renovatie audit wordt de woning onder de loep genomen door een expert. Alle onderdelen van de woning worden bekeken. Het resultaat is een overzichtelijk verslag waarin allerlei maatregelen worden beschreven, specifiek voor de onderzochte woning.

Daarnaast krijgt men ook advies over eventuele premies en financiering.

Voor het uitvoeren van renovatie audits in de gemeente Hove kunnen inwoners rekenen op de expertise van de energiecoöperatie ZuidtrAnt.

De gemeente Hove organiseert samen met intercommunale IGEAN en ZuidtrAnt een informatie avond. Die gaat door op maandag 8 mei om 20 u. in De Markgraaf (Kapelstraat 8).

Met vragen over dit initiatief kan je terecht bij Els Lauwers, de duurzaamheidsambtenaar van Hove. Je kan haar contacteren via milieu@hove.be of 03 460 33 26.