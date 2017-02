Gemeente bereidt masterplan voor ruimtelijke ordening voor

Hove - Omdat Hove geen bouwreglement heeft en het structuuurplan verouderd is wil de Gecoro een masterplan rond ruimtelijke ordening opmaken.

“Op die manier krijgt de gemeente een instrument in handen om haar keuzes ook juridisch afdwingbaar te maken”, aldus voorzitter Ortwin Speybroeck.

Leden van de Gecoro kwamen hun initiatief toelichten in de gemeenteraad. “Hove heeft geen bouwreglement en het is tien jaar geleden dat het structuurplan van Hove nog werd aangepast. Bovendien kampen we sinds de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen met een hoge verkavelingsdruk. Daarom hebben we als Gecoro beslist om zelf een initiatief te nemen”, zo zei Ortwin Speybroeck.

De voorzitter van de Gecoro presenteerde aan de raad een zogenaamd vlekkenplan, een inventaris van aandachtspunten rond ruimtelijke ordening in de verschillende wijken van Hove. “Dit plan moet de eerste stap zijn in de richting van een definitief masterplan, waarmee de gemeente in de toekomst haar keuzes ook kan afdwingen. Want de trein van de verkavelingen dendert voort en we hollen er gewoon achteraan."

Oppositieraadsleden Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) en Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt) pleitten in de gemeenteraad voor meer engagement van het schepencollege. “Als de Gecoro niet meer ondersteund wordt dan nu het geval is, wordt de hete aardappel doorgestuurd naar de volgende legislatuur.”

Maar schepen van Ruimtelijke Ordening Dave Van den Bergh (pH7-positief Hove) ontkende dat. Binnen de raad werd afgesproken dat het schepencollege het proces zal sturen, adviezen zal inwinnen van de Gecoro en geregeld gaat rapporteren aan de gemeenteraad.