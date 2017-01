Tweede fase van heraanleg Geelhandlaan van start

Hove - De tweede fase van de heraanleg van de Geelhandlaan ging afgelopen week van start. De werken lopen van de Leon Dumortierstraat tot aan de Meylstraat.

De aannemer is deze week begonnen met het opbreken van de weg tussen de Leon Dumortierstraat en de Meylstraat. Later wordt steenslag voorzien, zodat de woningen weer bereikbaar zijn. Na de opbraak begint de aannemer met de aanleg van de riolering. Er komen twee sleuven, een voor de afvalwaterriolering en een voor de regenwaterriolering. De oude riolering zal pas worden opgebroken wanneer de huisaansluitingen gekoppeld zijn aan de nieuwe rioleringen.

Door de werken is er hinder te verwachten voor de bewoners van de Geelhandlaan. De toegang tot de woningen zal beperkt zijn en er is geen doorgaand verkeer toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar tijdens de werkuren zal ook dat soms moeilijk zijn.

“Wij raden automobilisten aan om zo veel mogelijk de directe omgeving van de Geelhandlaan te vermijden”, zegt communicatieambtenaar Davy Verbeeck. “Er is een tijdelijk parkeerterrein voorzien in de Leon Dumortierstraat, tegenover de voetbalterreinen en naast de begraafplaats. Bovendien hebben we het parkeerverbod in de Leon Dumortierstraat deels opgeheven. Parkeren kan ook aan Hove Sport. Wie naar de gemeenteschool of de BKO moet, gaat best te voet.”

De Molenstraat wordt tijdelijk omgezet van een tweerichtingsstraat naar een straat met eenrichtingsverkeer. Je kan de straat dus niet inrijden vanaf de Leon Dumortierstraat richting Meylstraat. Deze maatregel is nodig om het verkeer weg te houden van de Geelhandlaan.

Ludwig Van Gelder