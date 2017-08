VIDEO. Ambachtelijk weekend toont opnieuw heel wat pareltjes

Stekene - Oude ambachten-liefhebbers zijn zaterdag en zondag aan hun trekken gekomen op het jaarlijks weerkerende 'Ambachtelijk Weekend'. Dat vindt plaats op diverse locaties in het Waasland en, net over de grens, in Zeeuws-Vlaanderen. Bijna 400 ambachtslui hadden zich ingeschreven om hun kunnen te tonen aan het publiek, onder wie ook deze zeeldraaiers in Klein-Sinaai, bij Stekene. Of hoe de mensen vroeger zelf voor een stevig touw zorgden. De plaatsen waar verschillende exposanten samen ambachten demonstreren zijn de grootste publiekstrekkers, maar ook bij de vele individuele deelnemers zijn pareltjes te ontdekken.