Dag ter nagedachtenis aan 'De Poeze'

Stekene - Voorbije dinsdag organiseerde schuttersclub 'De Poezevrienden' in samenwerking met talrijke Stekense verenigingen een dag ten voordele van Kom op tegen kanker.

"We wouden iets organiseren ter nagedachtenis van mijn stiefvader Marc Noens die vorig jaar overleed aan kanker", zegt Kenneth De Cock. "Al heel snel boden heel wat verenigingen hun hulp aan. We konden dan ook een heel mooi programma uitwerken." In de morgen namen zeventig fietsers deel aan de tochten van 25 en 50 kilometer. In de namiddag werd een schieting georganiseerd. Afsliuiten werd gedaan met een barbeque waar bijna tweehonderd mensen smulden.

"De opbrengsten gaan integraal naar Kom op tegen Kanker", vervolgt De Cock. "Het is ook de bedoeling om hier een jaarlijks evenement van te maken.We hopen volgend jaar een bekende meter of peter te strikken."