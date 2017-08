Vijfde dancefestival After Hype: “We rijden zelf het gras af en bakken pizza in houtoven”

Kruibeke - After Hype viert zijn vijfde verjaardag met zijn grootste editie ooit, maar het festival in de Bazelse Heirstraat gaat vooral prat op zijn authenticiteit.

Het duurt nog een week vooraleer After Hype, een deep en technofestival in openlucht, zijn lustrum viert op het terrein van Dry Boeren in de Heirstraat, maar er zijn al een pak tickets de deur uit. Organisator Jonathan ‘Interface’ Brahimi maakt zich dan ook sterk dat zijn festival inspeelt op een behoefte.

“Ik ging graag uit, maar voelde een leemte in eigen streek. Samen met Wesley Persiau wou ik bewijzen dat wij dat gemis konden invullen. Dat deden we aanvankelijk met een evenement in de zaal van een café in Temse, dat vijf jaar geleden voor het eerst plaatsvond. Het was meteen een schot in de roos en er kwamen meer feesten. We merkten dat er meer inzat en om verder te groeien, maakten we er een heus festival van”, vertelt Interface, die zelf muziek ademt.

De naam van het festival dekt volgens de organisator de lading. “We wilden zeker niet zomaar een hype worden, maar een waardig evenement waar veel meer in zit. Daarom kozen we After Hype als naam, omdat we een stap verder zetten.”

Het festival verkocht de vorige edities telkens uit en dat zal deze keer wellicht niet anders zijn. After Hype presenteert op het terrein aan Dry Boeren een sterke line-up. Naast Interface zelf lokt het festival grote namen uit het technomilieu, met onder meer Vision Machine, Solina en Caspar. Maar volgens Interface is het ook de sfeer die mee het festival maakt. “We organiseren dit festival als één grote familie. We bouwen alles helemaal zelf op, ik rij zelf het gras af. Het is als ambachtelijk werken en dat trekken we op alle vlakken door. Zo zijn er pizza's gebakken in een authentieke houtoven om de honger te stillen. Het creëert een echt gevoel van ‘peace & love’ op de dansvloer!”

After Hype vindt plaats op zaterdag 26 augustus en start om 13 uur.

Facebookpagina After Hype open air 2017