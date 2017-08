Vrouw ontsnapt op het nippertje aan op hol geslagen wagen

Beveren-Waas - De bewoonster van een huis in de Brugstraat is zondag op het nippertje ontsnapt aan zwaar ongeval.

Een chauffeur boorde zich met zijn auto in een bakstenen muur naast haar woning. Een paar minuten eerder was de vrouw daar nog onkruid aan het wieden geweest tussen de stenen op het trottoir. Toen de bestuurder van de baan ging, was ze net even naar binnen gelopen om iets te halen. “Ik besef dat ik veel geluk gehad heb”, gaf de vrouw, die danig onder de indruk was van de feiten, achteraf toe.

Waarom de chauffeur de controle over het stuur was verloren, is nog onduidelijk. Het ongeval gebeurde in een scherpe bocht. Er werden ter plaatse geen remsporen gevonden. De bestuurder werd lichtgewond overgebracht naar het AZ Nikolaas. Zijn auto moest getakeld worden.

De muur die hij aanreed, ging volledig tegen de vlakte. Het bouwwerk vormde de scheiding tussen twee opritten. De brandweer kwam ter plaatse om alle brokstukken op te kuisen.