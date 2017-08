Stemmige nocturne met De Kunstvrienden

Sint-Niklaas - Koninklijke harmonie De Kunstvrienden verzorgt een kioskconcert in het Casinopark in Sint-Niklaas. Hopelijk valt het weer mee.

De Kunstrvrienden houden de tradities zoveel mogelijk in ere. De 800ste verjaardag van de stad Sint-Niklaas wordt dan ook aan de nakende nocturne gekoppeld.

"Het lustrum ‘5 jaar Nocturne Casino Kiosk’ met De Kunstvrienden staat in het teken van de viering van de stad", luidt het. "Stadsarchivaris Piet Van Bouchaute lardeert in 800 woorden de muziekstukken met bondige anekdotiek uit de geschiedenis van de stad."

Niet alleen op muzikaal vlak, ook historisch valt er dus wat te beleven in het Casinopark. Het aanpalende terras leent zich goed voor een muzikaal evenement.

"We zijn een 50-koppig, fris en hedendaags harmonieorkest met toch twee eeuwwisselingen op de teller. Op dit gratis toegankelijke nocturneconcert in het Casinopark, spelen we een wervelende mix van Latin, pop en rock, maar evenzeer Franse musette en Britse marsmuziek met klaroenen en tamboers", klinkt het.

Dirigent op vrijdag 18 augustus om 20.30 uur is Dimitri Bracke.