Identiteitskaart of rijbewijs afhalen? Eerst een afspraak maken!

Kruibeke - Gedaan met aanschuiven voor een identiteitskaart of rijbewijs: de Kruibekenaren worden bij de dienst bevolking vanaf september enkel nog op afspraak geholpen.

De dienst bevolking is de drukst bezochte van het gemeentehuis, met 16.277 bezoekers per jaar. “Zowat de hele bevolking van Kruibeke komt jaarlijks een keer over de vloer aan de loketten. Dit zorgt soms voor veel gedrum in de gangen aan het loket, met zelfs vijftien wachtende mensen op de drukste momenten. De openingsuren op maandagnamiddag en zaterdagvoormiddag zijn dan weer minder gekend, zodat er amper iemand komt”, zegt burgemeester Jos Stassen (Samen voor Kruibeke). “Nu komt er een betere spreiding. Kruibeke is de eerste gemeente in het Waasland die haar burgers bij de dienst bevolking volledig op afspraak zal ontvangen, en daar zijn we fier op. Snel geholpen, dat is de afspraak”, verzekert Stassen.

Vergeten vermijden

“Elke burger die de dienst bevolking nodig heeft, kiest voortaan zelf het meest geschikte moment uit via de online agenda”, legt diensthoofd Informatie Machteld Oste uit. “Het systeem geeft automatisch de eerstvolgende mogelijkheid weer, maar inwoners kunnen ook vooruit boeken, tot maximaal twee weken. Wie een afspraak maakt, geeft in waarover het gaat en krijgt automatisch te zien welke documenten meegebracht moeten worden. Om vergeten te vermijden, krijgt de betrokken inwoner enkele uren voor de afspraak een herinnering. Wie op afspraak komt, meldt zich bij de ticketzuil en wordt dan meteen geholpen”, toont Machteld Oste.

Wie minder vertrouwd is met computers of online toepassingen, kan ook telefonisch een afspraak maken of langskomen in het gemeentehuis. “Tijdens de openingsuren voorzien we extra begeleiding aan het onthaal van de dienst bevolking.”

Burgemeester Stassen is ervan overtuigd dat de burgers sneller geholpen worden maar dat ook het personeel beter af is. “Onze medewerkers zullen de burgers efficiënter en meer ontspannen kunnen helpen, zonder de constante ‘hete adem’ van een bomvolle wachtzaal. Een grote troef voor de klantvriendelijkheid!”

Verbouwingen

In het voorjaar 2018 start het gemeentebestuur met de verbouwingen van het gemeentehuis tot een volledig nieuw administratief centrum. Dat is begin 2020, met alle loketten van gemeente en OCMW in één centrale hal. Dan gaan wellicht ook de andere diensten op afspraak werken.

INFO

www.kruibeke.be/afspraken