Probleem ingang De Meermin opgelost: nieuwe verbinding vanuit centrum

Waasmunster - Het gemeentebestuur koopt de grond achter keukenbedrijf Scheldecub langs de Roosenberglaan om daar een ingang en parkeerplaatsen aan te leggen voor het nog te bouwen gemeenschapscentrum De Meermin. Daar kan ook een dienstencentrum komen.

De gemeenteraad heeft een ontwerp van overeenkomst goedgekeurd met de familie Verschelden, eigenaar van het bekende keukenbedrijf Scheldecub aan de Roosenberglaan. Nadat eind april de achterliggende werkplaats door een brand werd getroffen, wil het keukenbedrijf een nieuwe werkplaats bouwen naast de toonzaal aan de Roosenberglaan. Daarvoor heeft het de volle medewerking nodig van het gemeentebestuur, dat deze aanbouw vanuit stedenbouwkundig oogpunt moet ondersteunen.

“We zijn bereid de nieuwe werkplaats mogelijk te maken, maar koppelen daar de verkoop aan van de gronden met daarop de oude werkplaatsen”, zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V). “Deze gronden zijn van cruciaal belang. De familie Verschelden ging mee in ons voorstel.”

Veilige toegang via kerkomgeving

Deze terreinen zijn op het gewestplan ingekleurd als zone voor openbaar nut. “We kunnen er een belangrijke ingang voor het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin creëren, net als extra parkeergelegenheid”, zegt de burgemeester. “Bovendien kunnen we er constructies met een publieke functie oprichten, zoals administratieve gebouwen. De aankoop van de terreinen zal rond de 800.000 euro kosten. Dat bedrag was al opgenomen in het budget.”

De burgemeester, die het akkoord zelf heeft onderhandeld, toont zich opgetogen. “Iedereen zal het er over eens zijn dat deze terreinen de laatste missing link vormden in de voltooiing van de kerkomgeving. We zijn opgelucht dat we over dit sluitstuk nu een akkoord hebben bereikt.”

Meteen moet langs de drukke Roosenberglaan niet per se een (onveilige) ingang naar het nieuwe gemeenschapscentrum worden ingeplant.