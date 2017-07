Deejays aan de macht tijdens laatste Parkfeesten van deze zomer

Temse - Vanavond is het alweer de laatste avond van de Parkfeesten van deze zomer. Traditiegetrouw deejay-avond in het Scheldepark. De feesten waren dit jaar, mede dankzij het mooie weer, een groot succes. Vooral de avond van de coverbands wist veel publiek aan te trekken.

Vuurdoop



De eerste die vanavond rond 20 uur mag aantreden is Tijl Bogaert(20) alias dj Tylr. De muziek die hij draait is "Al Round with a Touch of House". Hij is een opkomend talent die eind vorig jaar de HalloWinter dj-battle won in JOC Den Artist en zo ook als eerste mocht draaien op de fuif met dezelfde naam. Zijn debuut maakte hij begin dit jaar op een fuif van het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (Hilok) in het feestlokaal van de Vooruit in Gent. En nu dus zijn vuurdoop voor de Parkfeesten.

Witloofsilo



De oude rot in het dj-vak, Jan Cruyssaert als dj Bushbeater is al sinds 1983 aan de slag. Ook hij zal muzikale sfeer brengen in het Scheldepark.

"Wat in '83 begon als Dj op afzwaaifeestjes en verjaardagsparty's veranderde toen ik op de Markt in Temse voor/tijdens/na optredens van Roland,slagerij Van Kampen en 2 Belgen eens voor een groter publiek mocht draaien. De fuiven van de lokale verenigingen werden mijn domein.

Oorspronkelijk draaide Bushbeater meer rock en New Wave.

"Dat was mijn muziek van mijn generatie. Als eerste in de streek bvb Nirvana,Pixies of Pearl Jam door de speakers jagen had wel iets toen", klinkt het. "Toen ik wat meer volk leerde kennen was het niet altijd gemakkelijk dingen te weigeren. Dus,het bal van de Burgemeester, carnavalbals en later draaien in hét carnavalscafé van Temse: De Gulden Cop.

Discofuiven,kinderfuiven,feestjes voor mensen met beperkingen,ze passeerden allemaal de revue voor Jan.

"Maar als mensen zich amuseren ben ik ook tevreden. Ondertussen is er heel wat veranderd,zowel technisch, muzikaal als de draaistijl. Met mijn Barkas busje van Zelzate tot Brussel,van Veurne tot Bokrijk,van openlucht tot kelder, tent, boot, vrachtwagen, kraakpand, bunkers, fuifzaal, living, manége, witloofsilo en dancings overal waar enigzins kon gefeest worden stond ik, en nog steeds."

Opvolgers van Dimi & Mike ?



De afsluiter van de Parkfeesten 2017 zijn traditiegetrouw 2 Ché Deejays.

Maxim Rooman en Jeroen Van Raemdonck zijn 'wijd en zijd' bekend bij tieners en twintigers in de ruime regio en ver daar buiten met hun RnB en electro house. Zo speelden ze de voorbije jaren al op de Openluchtfuif in Nieuwkerken, Temse in de Wolken, Carré in Willebroek, dancing Noxx Antwerpen.

Enkele maanden geleden hadden ze nog een interview op radiozender Studio Brussel waarbij de presentatrice stelde "Dat men binnen enkele jaren niet meer spreekt over Dimitri Vegas en Like Mike maar over het deejayduo 2 Ché".