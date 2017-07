Bekerwinst ligt al veertig jaar achter ons, maar de truitjes van toen zijn populairder dan ooit

Beveren-Waas - De fandag van Waasland-Beveren vond voor het eerst plaats op de Grote Markt van Beveren. Supporters maakten kennis met de spelers die dit seizoen voor geel-blauw zullen strijden. En met de (nu al uitverkochte) retrotruitjes.

Heel wat supporters kwamen zaterdag naar de fandag van Waasland-Beveren. Spelers en trainers werden voorgesteld én ook een nieuw truitje.

“Het is dit jaar veertig jaar geleden dat we met het toenmalige KSK Beveren de Beker van België wonnen”, legt commercieel directeur Bram Lefebure uit. “Speciaal daarvoor lieten we een beperkte hoeveelheid retrotruitjes maken met daarop de spelers en trainer die toen dat historische resultaat boekten. Ook het logo van onze toenmalige hoofdsponsor, Combori, dat ondertussen is overgenomen door Fabory, prijkt op het truitje. We hebben het oude logo opnieuw moeten ontwerpen omdat het bedrijf dat zelf niet meer had.”

De tweehonderd bestelde truitjes waren zaterdag allemaal al de deur uit. “We gaan er nog tweehonderd bijbestellen omdat we dit succes niet verwacht hadden. Op is op, en dan is het een echt verzamelobject.”

Feestjaar

Om het feestjaar af te sluiten, wordt in het weekend van 25 november een galamatch georganiseerd wanneer Waasland-Beveren thuis speelt tegen Charleroi, de ploeg waartegen het veertig jaar geleden de bekerfinale won.

“Bedoeling is dat de spelers de eerste helft in de retrotruitjes zullen spelen.”

Door de fandag te verhuizen van het voetbalstadion naar de Grote Markt, hoopte de club haar aanwezigheid in het dorp te versterken. Dezelfde filosofie deed de club vorige maand al een tijdelijke winkel openen in De Warande. En vanaf september zullen er permanent spullen verkocht worden in de Towel Shop in de Gaanderij. Ook in Sportline zullen truitjes en shorts verkocht worden.

In het stadion zal een fanshop worden ingericht die tijdens elke thuismatch geopend is.

Over de verschillende geel-blauwe accessoires was iedereen unaniem enthousiast, maar de fandag mag voor sommigen volgend jaar weer op de Freethiel worden georganiseerd. “De sfeer is daar wat familialer en gezelliger”, vindt Guy Verbeke, die al vijfentwintig jaar supportert voor de club. “Ook voor de kinderen werd er daar in meer animatie voorzien. Het is wel tof dat er nu ook voorbijgangers kennis kunnen maken met de club.”

Of de fandag volgend jaar opnieuw op de Grote Markt georganiseerd wordt, is nog niet beslist.