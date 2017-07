Stadsballon op toeristische souvenirs

Sint-Niklaas - De nieuwe stadsballon van Sint-Niklaas geeft aanleiding tot een reeks toeristische aandenkens. De memorabilia kan je kopen bij de toeristische dienst.

De nieuwe stadsballon van de Wase hoofdstad is al een tijdje geleden in gebruik genomen maar de zomer leek het uitgelezen moment om een reeks souvenirs in de spots te plaatsen.

Vermits Sint-Niklaas zich graag als mekka van de ballonsport profileert, hoeft het geen verbazing dat de stadsballon op dat vlak een symboolfunctie krijgt toegewezen.

De prijzen van de aandenkens variëren van een halve euro tot ruim zeven euro. Je kan onder meer een postkaart aanschaffen, een magneet, een notablokje, vingerhoedje of diverse andere items.

Ze zijn te koop aan de Grote Markt nr. 45 bij Toerisme Sint-Niklaas, waar je in de week tussen 9 en 12 en tussen 13 en 17 uur terecht kan. Tijdens het weekend is dat van 10 tot 16 uur.