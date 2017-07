Geen eenrichtingsverkeer in Mechelseweg Oost

Kapelle-op-den-Bos - Schepen van Mobiliteit Freddy De Ruysscher (SP.A) vraagt extra politiecontroles op het verbod van zwaar verkeer in de Mechelseweg Oost, waar voertuigen mekaar moeilijk kunnen kruisen. Het eenrichtingsverkeer dat Groen vraagt, komt er niet.

Groen Kapelle-op-den-Bos wil dat er eenrichtingsverkeer komt in de Mechelseweg Oost, zeggen gemeenteraadsleden Ilse Rymenants en Yves Rousseaux. “De Mechelseweg Oost krijgt veel auto- en vrachtverkeer te slikken. De weginfrastructuur is daar niet op aangepast. Door het gescheiden fietspad en de geparkeerde auto's is kruisend verkeer er zeer moeilijk, met conflictsituaties tot gevolg.”

“Dit zorgt dagelijks voor heel wat onveilige situaties voor ouders en kinderen op weg naar de basisschool de Kiem. We stellen daarom een proefopstelling voor van éénrichtingsverkeer vanaf de Ernest Claesstraat richting Kleine Heide. Zo wordt kruisend verkeer vermeden. We zouden de proefopstelling in november en december 2017 willen laten plaatsen. Evaluatie zou nadien volgen, met inspraak van de buurt en een bijsturing waar nodig.”

Geen draagvlak

Het Groen-voorstel werd door de meerderheidspartijen CD&V en SP.A weggestemd. Schepen van Mobiliteit Freddy De Ruysscher (SP.A): “Ik ben zelf deur aan deur bij bewoners hun mening gaan vragen over zo'n proefopstelling. Het resultaat in het deel van Kapelle-op-den-Bos was 13 stemmen voor, 14 tegen en 9 onverschillig. Aan de kant van Mechelen, waar ook de Mechelseweg Oost loopt, was er eenzelfde resultaat. Dan heb je geen draagvlak.”

Volgens schepen De Ruysscher nam de gemeente al heel wat maatregelen in de Mechelseweg Oost.

“Een jaar geleden hebben we een versmalling geplaatst vlakbij café ‘De Plekpot’, daarnaast zijn de fameuze varkensruggen (boordstenen, red.) vervangen door groene paaltjes. We creëerden ook een uitwijkmogelijkheid door een parking te schrappen, zodat voertuigen mekaar makkelijker kunnen kruisen.”

Zwaar verkeer

“Bovendien geldt er een verbod op voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. De gemeente heeft zopas aan de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) en aan de politiezone Mechelen gevraagd om daarop controles uit te voeren. Meer dan verbodsborden plaatsen, kan de gemeente niet doen. Het zwaar verkeer moet er omrijden. Mechelen nam dezelfde maatregel.”

Waarom de meerderheid geen voorstander is van eenrichtingsverkeer? “Studies wijzen uit dat bij eenrichtingsverkeer de snelheid van de voertuigen met zo'n twintig procent toeneemt. En dat is niet wat we willen.”