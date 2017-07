Buurtwinkel levert voortaan vers aan huis, met dank aan Niels Albert

Boortmeerbeek - Buurtwinkel AD Delhaize in Boortmeerbeek zal voortaan in Boortmeerbeek, Schiplaken en Hever bestellingen met de fiets aan huis leveren. Momenteel zit het project in de proeffase. Het tweedehands karretje werd onder handen genomen door Niels Albert.

Zaakvoerder Marc Spens wil het belang van winkelen in eigen streek promoten. Toen hij onlangs een tweedehandsfiets met laadruimte te koop zag staan, ging de bal aan het rollen.

De elektrische fiets werd inmiddels goed onder handen genomen door de Niels Albert Bike Store in Tremelo en is klaar voor gebruik. “Tijdens deze twee zomermaanden hebben we nog geen vaste leveringsdata. Alles gebeurt voorlopig op afroep. Vanaf september gaat een jobstudent ermee aan de slag. Vermoedelijk kan vanaf dan twee keer per week worden geleverd”, zegt Spens.

De uitbater wil niet alleen het belang van winkelen in eigen streek in de verf zetten, maar ook groener shoppen promoten. “Zo'n karretje stoot niets uit, het verwacht alleen maar basis spierkracht in de benen. Het rijdt prima en werd getuned en afgeregeld door Niels en Pascal”, knipoogt hij.

“Ik besef dat het niet echt meetbaar is. Toch vermijden we de autorit te veel naar de winkel. En ik kan niet ontkennen dat de service voor onze klanten ook centraal staat. Voor sommigen is het nu eenmaal moeilijk om twee of drie keer per week naar de winkel te pendelen. Ouderen hebben vaak een mobiliteitsprobleem, anderen geraken er niet omdat ze ziek zijn.”

Veilig betalen

De bestellingen worden gebundeld geleverd. Een GPS-toestel op de fiets laat toe om zo efficiënt mogelijk te werken. “We zullen ons vooral concentreren op verse voedingswaren: groenten en vlees, met daarnaast droge voeding. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we louter leverancier van dranken worden. Daarvoor is de laadruimte met koelboxen te klein.”

De koel- of frigoboxen zorgen voor een constante temperatuur in de console. En, klanten hoeven zich alvast geen zorgen te maken over de betaling. Alles gebeurt via een app en met de bankkaart. “Zo blijft het ook veilig voor de werknemer die op de baan is. Hij of zij moet geen cash bedragen innen.” Hoeveel precies is nog onduidelijk, maar per bestelling zal een kleine meerkost worden gevraagd.

“De proefperiode in juli en augustus zal over deze kost meer duidelijkheid geven. Er zal ook een verschil worden gemaakt tussen klanten die komen winkelen en achteraf laten leveren, of klanten die gewoon de boodschappenlijst doorspelen”, zegt de zaakvoerder.

Hij zegt nog dat het initiatief ook andere zaakvoerders in de regio moet porren om voortaan lokaal winkelen mee te promoten.