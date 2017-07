Tragische gebeurtenissen waren “reclame voor toerisme in Molenbeek”

Londerzeel - In zowat heel Vlaams-Brabant duikt het aantal hotelovernachtingen naar beneden. Heel Vlaams-Brabant? Nee, het kleine Londerzeel biedt moedig weerstand: de uitbreiding van het Charmehotel Den Berg bezorgt de gemeente een unieke bezettingspiek.En raar maar waar, dat dat Molenbeek even bekend raakte als Europese hoofdstad van de jihad, had weinig impact op het toerisme.

Vijf jaar geleden startten Peter Jansens, Lieve De Visscher en zoon Sam De Visscher in de Bergkapelstraat vlakbij de industriezone Londerzeel een ’bed and breakfast’ met zes kamers. Al snel zagen ze dat dit te weinig was en begonnen ze kamers bij te maken. Met resultaat: de stijging die de FOD economie optekende in 2016 (van 6.834 naar 9.917 overnachtingen) mag grotendeels worden geschreven op rekening van Charme Hotel Den Berg, waar dertien mensen werken.

“Momenteel zitten we op 30 kamers. Er komen er geen meer bij”, vertelt Sam De Visscher. “Bij de opstart wisten we wel dat er nood was aan hotelkamers voor businessmensen. We zijn goed gelegen en 97 procent van onze klanten zijn zakenmensen. Naast onze grote parking, spelen ook de familiale sfeer en ons restaurant een grote rol in ons succes.”

Ook BV’s

“Wij hebben zelfs al enkele BV's over de vloer gehad. Één van hen was Peter Van De Veire. Hij had ons hotel - dat vier sterren heeft - gekozen omdat dit ideaal was voor late opnames. Peter sliep dus grotendeels overdag bij ons.”

Niet alleen het aantal kamers groeide. “Omdat er in de regio ook nood was aan een grote zaal, hebben we loodsen verbouwd naar meer kamers, twee vergaderzalen, receptie/bar, hotelshop, ontbijtzone, fitnessruimte en evenementenhal. Deze biedt plaats aan bijna 500 gasten en is heel polyvalent ingericht.”

En de zaakvoerders hebben nog meer plannen. Sam: “In de toekomst hopen wij ook op trouwfeesten in de evenementenhal en dus ook meer weekendovernachtingen. Ook seminaries en onze privéwellness willen we koppelen aan een overnachting.”

Zo krijgt Londerzeel - met een stijging van zo’n 45 procent - een unieke positie in de regio. Veel Brusselse gemeenten doen het een pak minder, een voor de hand liggend gevolg van de aanslagen.

Hoofdstad van de jihad

Raar maar waar: dat Molenbeek even bekend raakte als Europese hoofdstad van de jihad, had weinig impact. Terwijl de hoofdstad tussen 2015 en 2016 achttien procent minder overnachtingen noteerde, daalde het aantal overnachtingen er met slechts twee procent. Anderlecht noteerde min achttien procent, Sint-Joost-ten Node min 23 procent.

“Heel wat mensen komen uit nieuwsgierigheid”, zegt schepen van Toerisme Anne Gilles-Goris (CDH). “Ze hoorden dat Molenbeek de gevaarlijkste plek ter wereld is en wilden wel eens zien wat daar van aan was. We ontvingen veel groepen uit Vlaanderen. Hotel Meininger deed het goed, museum MIMA heeft zijn start niet gemist, en museum La Fonderie deed het uitzonderlijk goed. De tragische gebeurtenissen hebben op een of andere manier reclame gemaakt voor onze gemeente. Mensen merken hier dat de realiteit niet klopt met hun beeld van onze gemeente.”