Hamme - Het Fantasia Festival, dat zaterdag plaatsvindt in Hamme-Zogge, is al bijna volledig uitverkocht. In principe is Fantasia een gratis festival, maar wie zeker wil zijn van 1 van de 10.000 plaatsen, die kan een zogenoemd guarantee-ticket kopen.

En die zijn bijna allemaal de deur uit. De beats zullen worden verzorgd door enkele topnamen uit binnen- en buitenland, zoals Ummet Ozcan en Jebroer.