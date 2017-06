Nieuwe cijfers over detailhandel in alle Vlaams-Brabantse gemeenten

Kapelle-op-den-Bos / Zemst - De provincie Vlaams-Brabant publiceert de nieuwe feitenfiches over detailhandel van de 65 gemeenten op haar grondgebied. In de feitenfiche vindt men de meest recente cijfers over het lokale winkelaanbod, het leegstandspercentage, de koopstromen, koopkracht, tewerkstelling en andere aspecten van de detailhandel in een gemeente.

‘Voor het vierde jaar op rij publiceren we de feitenfiches over de detailhandel, een gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse provincies’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. ‘Alle aspecten van de detailhandel in een gemeente worden in kaart gebracht. Dit is een bijzonder handig instrument voor beleidsmakers om de detailhandel te evalueren en bij te sturen’.

Aantal handelspanden daalt terwijl winkelvloeroppervlakte blijft toenemen

Vlaams-Brabant telt in 2017 bijna 17.000 handelspanden. Het gaat om verkooppunten in de detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening. In 2012 waren dat er nog ruim 17.700, wat een daling van het aantal commerciële panden betekent van 4,5% tijdens de voorbije 5 jaar.

De tendens naar grotere winkelpanden blijft aanhouden. Terwijl het aantal handelspanden daalt, is de winkelvloeroppervlakte namelijk gestegen met 45.408 m² ten opzichte van 2012, een stijging van 2,5%.

Baanwinkels groeien ten koste van handelskernen

Het aanbod stijgt voornamelijk in de perifere baanwinkelconcentraties en retailparken. Deze trend is al langer bezig en heeft vaak nadelige effecten op het winkelaanbod in de handelskernen.

Om het evenwicht tussen grootschalige detailhandel langs steenwegen en detailhandel in de kernen te herstellen, werd door de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ opgestart in 2016. Met de steun van Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, wordt samen met de betrokken gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke visie op de steenwegen en concrete actieplannen. De pilootcases die onder de loep worden genomen zijn de N70 tussen Gent en Antwerpen en de N10 tussen Lier en Aarschot



De bijgekomen ruimte is er vooral voor de ‘dagelijkse goederen’ en ‘mode en luxe’.



1.500 Vlaams-Brabantse handelspanden staan leeg

Het leegstandspercentage in Vlaams-Brabant bedraagt gemiddeld 9%, wat gelijk is aan het gemiddelde leegstandspercentage voor heel Vlaanderen. Voor Vlaams-Brabant betekent dit dat ruim 1.500 handelspanden leeg staan. Ongeveer de helft van deze panden bevindt zich in een centraal winkelgebied.

Werk maken van handelskernversterking

‘Om de leegstand in de kernwinkelgebieden tegen te gaan, maken we werk van handelskernversterking’, zegt gedeputeerde Marc Florquin. ‘Met het subsidiereglement handelskernversterking ondersteunen we beleidsvisies en concrete acties die een dorpskern opnieuw kunnen doen bruisen. Zo werden vorig jaar 17 acties van gemeenten ondersteund met maximaal 12.500 euro per project. Acties kunnen gaan van de opmaak van een detailhandelsplan tot de ondersteuning van pop-up initiatieven of de ontwikkeling van een leegstandspandendatabank’.



Meer info: De feitenfiches van alle Vlaamse gemeenten kan men raadplegen via www.detailhandelvlaanderen.be