Man dringt hotel binnen en betast slapende gasten: twee jaar voorwaardelijk

Beveren-Waas - De man uit Kruibeke die slapende gasten van Hotel Beveren aanrandde, is maandag door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot twee jaar gevangenis met uitstel.

Sven M. (37) drong de kamers binnen via de schuiframen aan de buitenzijde en begon de nietsvermoedende slachtoffers in hun bed seksueel te betasten.

Wanneer hij niet binnen geraakte in de kamers, toonde hij zijn geslachtsdeel aan het vensterraam.

M. pleegde in totaal vier feiten. Bij zijn laatste bezoek op 23 oktober van 2015 kon hij in de kraag worden gevat.

“Mijn cliënte heeft tot op vandaag psychologische begeleiding nodig”, benadrukte de advocaat van een vrouwelijk slachtoffer. “Ze werd door een wildvreemde man betast toen ze lag te slapen in haar bed. Zoiets maakt een enorme indruk.”

Vrijend koppel

Volgens Jacques Haentjens, de advocaat van Sven M., speelden een aantal gebeurtenissen een rol in zijn gedrag. “Op een bepaald moment heeft hij per toeval een vrijend koppeltje gezien in Hotel Beveren. Hij geraakte er danig door gefascineerd, waardoor hij teruggedreven werd naar het hotel. Hij heeft zijn impulsen niet kunnen bedwingen”, aldus de raadsman.

Sven M. moet zich van de rechter ambulant laten behandelen voor zijn seksuele problemen. Doet hij dat niet, dan wordt zijn voorwaardelijke straf alsnog effectief. Hij werd ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.